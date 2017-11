“Leonidas Bustos ponía a su antojo funcionarios en la Fiscalía”: fiscal Niño

Foto de Hilda Niño// Tomada de Colprensa



Luego de asistir a su juicio en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal detenida de Justicia y Paz, Hilda Jannette Niño, investigada por supuestamente favorecer a un exparamilitar, dijo que el magistrado Leonidas Bustos ponía a su antojo cargos en la Fiscalía

Supuestamente, dichos cargos se habrían otorgado durante la administración de Eduardo Montealegre, cuando Jorge Fernando Perdomo era vicefiscal y ella estaba cargo de dirección de justicia transicional.

“Lo sostengo, lo conozco y no me pueden negar esa situación porque yo era la segunda a bordo en la dirección de Justicia Transicional y así se lo manifesté a la Fiscalía con planta en mano”, dijo

Según Niño, entre los puestos que Bustos colocó en la Fiscalía están Yara Malo, hija del magistrado Gustavo Malo (ambos investigados) y el Exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

“Bustos siempre ha tenido poder absoluto en la Fiscalía. El doctor Luis Gustavo Moreno, a quien yo no conozco, fue puesto por Leónidas Bustos. Él no puede negar algo que todos sabíamos al interior de la Fiscalía”, dijo.

Dijo además que se siente en peligro, “aquí vienen temas desde el año 2013 incluso hasta de acoso sexual en mi contra y conocidos por la Fiscalía General y hay personas que se van sumando a lo que me está pasando. Yo pensé que la administración del doctor Perdomo, y digo de él, a mí me iban a trasladar o me iba a echar, pero no mandarme a una cárcel”.

Añadió que “la directora de la cárcel donde estoy a los tres días de llegar me dijo que a mí me iban a matar, que no podía recibir la comida de la cárcel eso reposa en un acta de policía judicial”, asegura.

La fiscal es investigada por supuestamente favorecer con sus decisiones al ex paramilitar Orlando Villa Zapata. En la diligencia su defensa recusó a los magistrados de la Corte.