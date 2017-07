Leopoldo López sigue siendo un preso político, no tiene porqué estar en arresto domiciliario: Pastrana

Andrés Pastrana / Foto AFP

El expresidente Andrés Pastrana destacó la salida de la cárcel de Leopoldo López, sin embargo, aseguró que el líder opositor venezolano aún continúa preso y no debería estar en su casa por cárcel, ya que es inocente.

En diálogo con RCN Radio el expresidente manifestó que aún no se conocen muchos detalles de la salida de López, sin embargo, exigió al Gobierno de Nicolás Maduro liberar definitivamente al líder opositor y aseguró que será muy difícil verlo.

“A Leopoldo, me imagino, le van a poner un régimen parecido al que tiene hoy Antonio Ledezma o el que tenía Daniel Ceballos, eso no es fácil, esto no quiere decir que a Leopoldo no lo van a dejar salir a la calle, por eso tiene que estar libre, Leopoldo hoy sigue siendo un preso político, está bajo arresto, una persona que es inocente tiene que estar en la calle, no tiene que estar en su casa bajo arresto domiciliario”, aseguró Pastrana.

Además Pastrana anunció que el próximo 16 de julio estará en Venezuela para ser garante del referendo sobre la Constituyente y en donde aprovechará para reunirse con Leopoldo López y conocer más de cerca los detalles de su salida de la cárcel.

“Yo he ido dos o tres veces ya a Ramo Verde a buscar dialogar con Leopoldo que no nos han permitido. Somos 4 o 5 expresidentes que estaríamos yendo a esa misión de observación, la idea es reunirnos con el gobierno y podamos hablar con Leopoldo López”, expresó el expresidente.

Por otra parte, Pastrana acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de “narcodictador” y exigió la liberación de más de 400 presos políticos que están en las cárceles venezolanas.

“La alegría es relativa, tenemos que tener en cuenta que Leopoldo López es un preso y continúa siendo un preso político de Nicolás Maduro y por eso no solamente hay que liberar a Leopoldo, no llevarlo a su casa por cárcel, sino además a los más de 400 presos políticos que en este momento hay en Venezuela”, dijo Pastrana.

Finalmente el expresidente Andrés Pastrana dijo que es “curioso” que se haya liberado a Leopoldo López de la cárcel, después de haber estado preso desde 2014.