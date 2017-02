Con ley de donación de órganos hay 40% más de posibilidades de salvar vidas: Rodrigo Lara

Foto: Archivo RCN Radio

El representante a la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó en RCN Radio que con la entrada en vigencia de la denominada ley de donación de órganos, se abre un 40% más de posibilidades de salvar vidas por cuenta de estos procesos.

Según el legislador, autor de la iniciativa, con la norma “se acaba con la presunción leal de donación de órganos, es decir que si la persona que falleció no notificó en vida que no quería donar, se puede optar por esta vía del uso de sus órganos para salvar vidas”.

Señaló que la legislación contiene la posibilidad de que la persona en vida pueda notificar ante un notario o la EPS su decisión de que no usen sus órganos, pero no si no lo hace, sus familiares no pueden impedir que un médico realice este procedimiento.

Dijo además que sólo en el caso de que el fallecido sea un menor, la norma señala que sus padres o acudientes pueden decidir si donan los órganos de esta persona o no.

“Esta pues es una ley que a partir del sábado pasado, cuando entró en vigencia, comenzó a salvar vidas, ya que en muchos casos los órganos de una persona que ya no está en este mundo puede servirle a un enfermo a mejorar su salud”, recalcó.

Dijo que el Estado no puede mediar entre la familia y el médico cuando se esté definiendo la donación de órganos, por lo que será “el comité de ética médica el encargado de saldar estas situaciones, y si los allegados del fallecido se tornan violentos, el galeno puede optar por no realizar la extracción de estos órganos”.

Sostuvo que luego del fallecimiento de una persona, hay una ventana de entre 5 y 6 horas para la extracción de estos órganos, por lo que se necesita una reacción inmediata para realizar este procedimiento.

“Sólo algunos tejidos como las córneas y otros pueden ser conservados por más tiempo”, apuntó.