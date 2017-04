En libertad permanecerá líder de la banda criminal “los puntilleros”

Alias Puntilla / Foto cortesía Policía



Un juez de la República negó la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel nuevamente a Óscar Mauricio Pachón, alias “puntilla” un peligroso delincuente conocido como el sucesor de Daniel Barrera alias “el loco Barrera”.

Según los argumentos del despacho, “Pachón no es considerado un peligro para la comunidad o las víctimas, y su detención no es adecuada, ni proporcional a la gravedad de su conducta, por cual no es necesario enviarlo a la cárcel”.

Alias “puntilla” había sido capturado cuando salía de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá al quedar en libertad por vencimiento de términos, en medio de un proceso penal por homicidio.

Luego de la detención y extradición de alias “el loco Barrera”, Pachón tomó el control del narcotráfico y de la estructura criminal de Daniel Barrera, en el departamento del Meta y sus alrededores.

Al asumir el mando del cartel de alias el “Loco Barrera”, Óscar Mauricio Pachón, cambió el nombre de la estructura a “los puntilleros”, según estableció la Fiscalía.