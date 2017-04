Líder de los San Andresito de Colombia remitirá a instancias internacionales caso de maltrato por parte de un policía

Leidy Cárdenas, líder de los San Andresito en el país, aseguró que tras no recibir respuesta de la justicia colombiana sobre los diversos episodios de maltrato de los que ha sido víctima por parte de su expareja sentimental, se remitirá instancias internacionales para que evalúen los hechos y pueda recibir seguridad.

Además para que se tomen acciones contundentes en contra de su agresor, quien es uniformado activo de la Policía Metropolitana de Bogotá y que sigue laborando en la institución pese a sus antecedentes.

Según Cárdenas, el caso es conocido por la Policía Nacional quien no ha tomado las medidas necesarias para evitar agresiones por parte de su expareja, mucho menos brindarle la seguridad necesaria ya que ha tenido que huir de diversos lugares por amenazas del uniformado.

Hasta el momento, asegura que solo recibe visitas periódicas de los cuadrantes de Policía de la zona donde vive.

“En este país hay que hablar con los medios para ser escuchado, por eso estoy buscando la manera de llevar el caso a instancias internacionales, el caso no puede quedar abierto ya que él sigue siendo activo y me preocupa que estando en el sector comercial pueda tener represalias conmigo ya que porta armas de fuego y me ha amenazado de muerte”, dijo la mujer.

Ante esto, la Policía aseguró que está haciendo seguimiento al caso desde que lo conoció y que junto a varios cuadrantes de la Policía de Bogotá vigilan a la mujer y están atentos a sus denuncias por situaciones futuras de maltrato.