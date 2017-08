Líderes gremiales y sociales piden a Humberto De La Calle que se lance a la Presidencia

Foto archivo RCN.

A través de una carta 400 líderes gremiales, sociales y diferentes sectores políticos y académicos hicieron un llamado al exjefe de las negociaciones de paz, Humberto De La calle para que lance su candidatura a la Presidencia en 2018.

Los 400 firmantes de la misiva resaltaron la preparación y altas condiciones que tiene De La Calle para postularse como mandatario de los colombianos.

El texto de la carta es el siguiente:

“Ha propuesto usted la conformación de una coalición amplia que inicie una ruta de cambio y transformación de la sociedad colombiana. Tal como usted lo ha señalado en diferentes ocasiones, esta ruta deberá tener lugar en medio del respeto a la sociedad abierta, pluralista, que reconozca la diferencia, que sea incluyente y que valore la utilización del diálogo como instrumento político adecuado para enfrentar conflictos en la comunidad.

Creemos que el conjunto de valores mencionados exigen movilización ciudadana para evitar que el país siga cayendo en el populismo, el fanatismo, el autoritarismo y la polarización.

A nuestro juicio, para configurar esta coalición amplia hay que aunar muchas voces, partidos, movimientos, organizaciones y personalidades independientes.

Enfrentados a la proximidad de las elecciones presidenciales, creemos que usted es un líder que evoca una política sólida de cara a un país que necesita debates serios, técnicos, contundentes y de altura; no solo por el discurso, sino también porque reúne las condiciones, la experiencia y el conocimiento para desarrollar políticas coherentes en contra de la corrupción, que promuevan el dinamismo y fortalecimiento económico y la posibilidad de transformar el país al país en una sociedad equitativa.

El mejor camino para lograrlo es mediante el lanzamiento de su candidatura a la Presidencia de la República.

Por medio de este escrito le solicitamos doctor De la Calle que analice esta opción, con el fin de lograr que promueva usted la tarea descrita, la cual consideramos crucial en estos momentos para nuestro país”.

Algunos de los firmantes de esta carta son el ex vicepresidente Gustavo Bell Lemus, los exministros Antonio Abello Roca y Arturo Sarabia Better, el ex gobernador Edgardo Sales; los ex viceministros Carmen Arévalo y Felipe Tovar; los empresarios Rodolfo y Rodrigo Plata, Guillermo Heins Finkensteadt, Eduardo Moreno Torres, Kenneth y Amalia Loewy.

De igual forma, Francisco Aguilar, Mariano Ghisays, Filiberto Mancini, José Rafael Abuchaibe, Oscar Rodríguez, Enrique Berrío y Aida Retamoso; los artistas Carlos Jacanamijoy y Álvaro Restrepo (Cartagena); los profesionales Lucas Lébolo Conde, Néstor Escorcia, Antonio Celia Maestre, Beatriz De Hart Vengoechea, Rafael Castillo Pacheco, Alfredo Zúñiga, Rubén Darío Ponce, Jaime Daza Rincones, Dagoberto Meriño, Nicolás Crespo, Rosiris Pérez, Marcela Blanco, Fernando Niño, Yaneth Rosas, Lisandro Romero, Astrid Molina, Marco Antonio Fonseca, Yirama Romero, Elioth De León, Nubia Medina, Eduardo Márceles Daconte y Jorge Tarchópulos, entre otros