En el limbo la participación política de las Farc

Foto: (Colprensa-Alvaro Tavera).

El Gobierno Nacional no obtuvo los votos suficientes en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara para aprobar la reglamentación de la participación política de las Farc con la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. (Lea aquí: Congreso niega propuesta del fiscal que hubiese impedido el funcionamiento de la JEP)

La votación quedó 9-3 en en el Senado, mientras que en la Cámara quedó 10-12, lo que significa que no hubo decisión, dejando en el limbo el artículo 30 de la iniciativa.

El senador Armando Benedetti arremetió contra el Gobierno por no tener las mayorías y responsabilizó a los congresistas que no estuvieron presentes en la votación.

“El mensaje es funesto, es lapidario, como así que el Gobierno tiene las mayorías para aprobar el proceso de paz. ¿Qué pasó con Cambio Radical que hoy no está?, ¿qué sucede con el Gobierno que no es capaz de liderar?, esto es una crisis política. El Gobierno no tiene la fuerza política para aprobar lo más importante de la JEP”, señaló Benedetti.

A esta hora se discute la posible reapertura de la votación del artículo de la participación política para ver si se puede salvar.