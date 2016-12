Lista la ponencia de la ley de amnistía para último debate

Congreso de la República / Foto RCN Radio

Después de una reunión de alto nivel entre el Gobierno, el Congreso y las Fuerzas Militares, quedó lista la ponencia de la ley de amnistía que será aprobada en último debate esta semana en las plenarias de Senado y Cámara.

La iniciativa otorgará seguridad jurídica a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen y transiten a las zonas de concentración, producto de los acuerdos de paz.

A la reunión asistieron el coordinador de ponentes, senador Armando Benedetti, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares.

No hubo cambios sustanciales en el texto de la iniciativa. Quedó claro que los delitos graves o de lesa humanidad no serán objeto de amnistía o indulto, lo que quiere decir que los jefes de las Farc no se beneficiarían.

El delito de narcotráfico sería amnistiable solo si en cada caso concreto la Justicia Especial de Paz comprueba que esa práctica fue utilizada para financiar la confrontación.

La norma también contiene amplios beneficios para los militares y plantea alivios judiciales a los uniformados que están en la cárcel por delitos relacionados con el conflicto armado, entre ellos, los falsos positivos.