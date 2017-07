Listas las firmas para la consulta anticorrupción

Foto Colprensa - Diego Pineda

La senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano ya recolectaron más de 2 millones 500 mil firmas para la consulta anticorrupción con la que pretenden bajar el salario de los congresistas y sancionar severamente a quienes cometan delitos contra la administración pública.

Estas firmas serán entregadas el próximo miércoles a la Registraduría, pero la ciudadanía tendrá plazo hasta el lunes para hacer llegar su apoyo a esta consulta.

Angélica Lozano afirmó que se necesitan 1.764.000 firmas válidas para sacar adelante la iniciativa.

“Cuando la Registraduría las certifique se necesita un concepto de conveniencia de la plenaria del Senado. Ellos no van a analizar los puntos sobre si son buenos o si les gustan o no, solo dirán si es conveniente o no que se realice esta consulta nacional”, explicó.

“Yo creo que con 8 proyectos anticorrupción que este Congreso hundió durante tres años, les queda muy difícil decir que no”, añadió.

En caso de que haya un concepto favorable de los senadores, la Registraduría procederá a fijar la fecha del llamado de los colombianos a las urnas. Si se aprueba la consulta con 11 millones de votos, el Congreso tendrá un año para tramitar las reformas respectivas, si no lo hace, el presidente de la República quedaría facultado para expedir los puntos aprobados en dicha consulta por vía decreto.