Llamado a paro de sindicato de Avianca genera división entre los pilotos

La convocatoria a paro adelantada por el sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, genera fuertes divisiones entre los pilotos de la compañía que no están de acuerdo con la huelga programada para el próximo 20 de septiembre.

La Organización de Aviadores de Avianca (ODEAA) se mostró preocupada con la ACDAC, por no convocar a la totalidad de los empleados a la votación para determinar el llamado a paro de actividades. (Le puede interesar: Gobierno y directivas de Avianca se reúnen para buscar salidas al anuncio de paro)

La ODEAA señaló que la convocatoria de ACDAC, va en contra de la normatividad de la compañía y el código sustantivo del trabajo, dando lugar a la ilegalidad de la cesación de labores y legitimando a la empresa para realizar los despidos de los trabajadores que suspendan sus actividades.

Para el Capitán, José María Jaimes, Presidente de ODEAA “la huelga es ilegal porque obviamente se necesita la mitad más uno de la totalidad de empleados de la compañía, y éste no es el caso porque la ACDAC es un sindicato minoritario. Sí fuera un sindicato mayoritario, la asamblea que hicieron le daría legalidad a la huelga y éste no es el caso” .

De igual manera añade: “para nosotros lo que va a haber es un paro ilegal con el que no estamos de acuerdo porque los pilotos no sindicalizados ya firmamos un pacto colectivo en abril de este año en defensa del derecho al trabajo, y vamos a abordar los aviones de Avianca” aseguró.

El próximo 18 de septiembre los pilotos y directivos de Avianca y el Ministerio del Trabajo, sostendrán a las 3 de la tarde una reunión en la cual buscan conjurar el llamado a la huelga estimado para el 20 de septiembre

Previamente los pilotos del sindicato de Avianca señalaron que las negociaciones para mejorar la condiciones laborales de los empleados fracasaron en oportunidades anteriores. Actualmente cerca de 1.300 aviadores hacen parte de la aerolínea.