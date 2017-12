¿Qué son los gastos reservados?, su supuesto manejo irregular preocupa al comando de las FFMM

Foto: Archivo Colprensa

El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, se refirió a los denominados Gastos Reservados, que han suscitado la atención de la opinión pública por los más recientes hallazgos sobre presunta corrupción en el Comando de las Fuerzas Militares.

En el Diario Oficial número 46440 del 2 de noviembre de 2006 está publicada la ley 1097 a través de la cual se busca regular los denominados gastos reservados. En la publicación se destaca que este tipo de gastos son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes. (Lea también: Fuerzas Militares investigan presuntos casos de corrupción en la institución)

El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel fue uno de los primeros comandantes de las Fuerzas Militares a los que rigió esta norma para los gastos reservados. El oficial en retiro destacó la utilización de los recursos en los casos que eran considerados de importancia para la inteligencia militar.

“Ahí están regulados todos esos temas del pago de información, de entrega de documentos porque por ejemplo hay gente que se acerca a la Inteligencia a decir que tiene una información en forma verbal o que tiene documentos o que conoce se le hacen unos pagos para guardar la identidad de la persona”, indica.

En 2013 la ley estatutaria 1621 denominada ley de inteligencia, fortaleció el marco jurídico de todas las actividades de este tipo, incluidos los gastos reservados. El general Mora señaló que aunque no hay montos determinados pues estos se piden en la medida en que se presentan necesidades específicas, si hay diferentes rangos dependiendo del tamaño de la unidad militar, por ejemplo “un batallón tiene unas partidas de gastos reservados que están establecidas, si usted sube de nivel, la brigada tiene también unos niveles de gastos reservados, la División, El Ejército, las Fuerzas Militares”, agrega.

La norma dice que los gastos serán reservados por 30 años contados a partir de la recolección de la información. Una comisión especial con línea directa al contralor General de la República es la encargada de vigilar estos recursos.

“El hecho que sean reversados no quiere decir que no se controlen, todo gasto reservado tiene que cumplir con unas normas, con unos parámetros, tiene que cumplir con la documentación, tiene que existir unas constancias de a quien se le pagaron, inclusive tiene que haber una foto del momento de la entrega, un cheque, una cuenta bancaria”, recalcó el general Mora que aunque no quiso referirse a los más recientes hallazgos publicados sobre presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Militares especialmente en relación con los gastos reservados, dijo que confía en que las investigaciones anunciadas esclarezcan las supuestas irregularidades.

“Vi que sacaron un comunicado señalando que van a hacer unas investigaciones y eso es lo que se debe hacer”, puntualizó.