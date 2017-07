Los guerrilleros están esperando que el gobierno cumpla con lo firmado: Ricardo Téllez

Foto: RCN Radio

Con el llamado a la unidad de todos los sectores que se hicieron presentes en la instalación del Congreso vigésimo segundo del Partido Comunista fue la constante de los discursos de los participantes en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá.

El delegado de las Farc, Ricardo Téllez dijo que ante las dificultades que se vienen dando con la implementación y lo acordado en La Habana es necesario que el gobierno cumpla, así como ellos han venido cumpliendo.

“Primero porque no tenemos garantías judiciales, no hay garantías sociales y los guerrilleros esperan que el Estado colombiano cumpla con su palabra empeñada, la ley de amnistía todavía no se aplica en la forma que queremos más de 1200 guerrilleros se encuentra en huelga de hambre, cuando en estos momentos no debería haber ningún preso por cuestiones políticas en el país”, afirmó Téllez.

El representante de la Farc aseguró que, “nosotros estamos trabajando para apoyar un candidato que se comprometa con la paz del país, es lo que el pueblo colombiano esta reclamando”.

El gestor de paz en negociaciones del ELN con el gobierno en Ecuador, Eduardo Martinez, dijo, “tenemos que ver en que momento se va a desarticular todo el fenómeno del paramilitarismo si queremos efectivamente vivir en paz, nosotros estamos por la verdad, nosotros esperaremos el tiempo necesario para que el país sepa la verdad, o si no el país a quien va a perdonar”.

El expresidente Ernesto Samper enfatizó en que “haya unidad para la paz , no se le puede dejar el país a los enemigos de la paz y eso puede ocurrir si los que somos conscientes de la paz no nos unimos”.