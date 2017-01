Los menores de edad no han salido de las Farc porque esa guerrilla no ha querido: Sergio Jaramillo

Foto referencial de AFP

El alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuestionó las demoras en las salidas de los menores de edad de las filas de las Farc al decir que esto no se ha producido porque esa guerrilla no ha querido.

De acuerdo con Jaramillo, el Gobierno desde el año pasado está listo para recibir a los menores de edad, por lo que hizo un llamado urgente a las Farc para que desvinculen a los niños y niñas de sus filas. (Lea aquí: Las Farc deben entender el momento en el que están y devolver a los niños: Mauricio Lizcano)

“La pregunta es ¿por qué no han salido?, simplemente porque las Farc no han querido, esa es la respuesta a esa pregunta, no hay otra posible”, dijo el Alto Comisionado de Paz.

De hecho, Sergio Jaramillo aseguró que en las próximas horas sostendrá una reunión con el Consejo Nacional de Reincorporación para acordar una fecha exacta de la salida de los menores de edad.

El Alto Comisionado también dijo que una de las hipótesis que se maneja por parte del Gobierno es que las Farc no han desvinculado a los menores por el temor a que sean judicializados y que pierdan los beneficios de la Justicia Especial de Paz.

Además, Jaramillo dijo que se tiene conocimiento que hay entre 20 y 25 menores de 15 años, sin embargo, la cifra subirá si se incluyen a los menores de 18 años.

“Para el Gobierno menor, niño o niña, es menor de 18 años que son mucho más de 20 o 25 y que deben salir ahora con el ingreso a las zonas lo más pronto posible de las filas de las Farc”, sostuvo Jaramillo.