Los nuevos argumentos de la defensa de Zuluaga ante el CNE por escándalo Odebrecht

Foto Colprensa (Luisa González)

A pocos días de que se cumpla el periodo de la caducidad en la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, en contra de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, por sus presuntos nexos con Odebrecht, la defensa de Zuluaga alista nuevos argumentos con el fin de que se aclare la situación antes de que la investigación cumpla su caducidad.

El apoderado de Zuluaga en este caso, el abogado Óscar Jiménez quien además fue presidente del CNE , aseguró en dialogo con RCN Radio que en los próximos días presentará ante el organismo electoral la nulidad de pleno derecho, esto significa que pedirá que se excluyan del expediente de investigación en contra Zuluaga las pruebas que se anexaron allí, pues según Jiménez se habría violado el debido proceso.

Según Jiménez Leal las pruebas que se anexaron a la investigación llegaron al expediente sin que hayan sido practicadas en presencia de Óscar Iván Zuluaga, por lo que las dejaría sin ningún poder dentro del proceso y no podrían ser tenidas en cuenta en la investigación que adelanta el Magistrado Carlos Camargo.

El abogado de Zuluaga explicó que al retirar estas pruebas las mismas no podrían ser convalidadas y entre otras la ley dice que se deben retirar del expediente para evitar incluso los efectos psicológicos sobre el investigador.

Cabe recordar que desde el pasado 7 de Junio la Sala Plena del CNE decidió que no seguiría estudiando la ponencia que buscaba abrir investigación formal contra Óscar Iván Zuluaga, hasta tanto no pudiesen conocer el testimonio del publicista Duda Mendoza, sin embargo las autoridades en Brasil han dicho que no facilitarán dicho testimonio, lo que ha dejado sin muchos argumentos al CNE para iniciar un proceso formal en contra del ex candidato presidencial del Uribismo en 2014.