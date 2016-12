Lucharemos contra la corrupción desde la Casa de Nariño: Claudia López, precandidata presidencial

Senadora Claudia López Foto: RCN Radio

La senadora Claudia López, anunció formalmente que será precandidata presidencial para las elecciones del 2018, por el Partido Alianza Verde, aseguró además que está dispuesta a someterse a una consulta popular al interior de su colectividad y tampoco descartó coaliciones de cara a ese proyecto político.

En diálogo con RCN Radio, la congresista confirmó que esta decisión ya estaba tomada y la había informado a su partido, y esperará a que se formalice el mecanismo para que salga un candidato único por esta colectividad.

“La decisión ya la había tomado y de hecho hace masomenos un mes, que fue la última dirección nacional de la Alianza Verde, yo anuncié oficialmente mi intención de ser precandidata, allá también discutimos algunas estrategias, con quién queremos construir esta coalición, cómo la vamos a construir, esperamos que a mediados del próximo año tengamos unas reglas y protagonistas acordados”, afirmó.

En ese mismo sentido, la ahora precandidata presidencial, explicó que no ha descartado una coalición para llegar a la Casa de Nariño y buscará que esa plataforma luche contra la corrupción.

“Lo que se trata es que cada uno de nosotros, que puede convocar a un sector de la sociedad, que tiene una trayectoria limpia y coherente con los que estamos proponiendo anticorrupción, es decir plataforma que luche contra la corrupción, lo que hemos hecho siempre, que sea colectiva, que conecte esos liderazgos con el 80% de la ciudadanía que está desesperada, pero no representada”, explicó.

Por último la senadora y precandidata presidencial por la Alianza Verde, Claudia López, dijo que ya ha adelantado conversaciones con diferentes líderes políticos afines a su proyecto, para participar en una consulta y diseñar una coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

“Yo creo que la coalición es entre los nuevos liderazgos y el 80% de la ciudadanía que no está representada, esto no es un tema de sumar logos y partidos, sino de construir una plataforma colectiva para los ciudadanos, he conversado a lo largo de este año con Sergio Fajardo, Antonio Navarro, el senador Jorge Robledo, gente que es buena y capaz que tiene una trayectoria de vida decente, que no viene a hablar de corrupción hasta ahora, que llevan 25 años en la vida pública y no se han robado un centavo, esa gente está, pero no está conectada con el 80% de la ciudadanía no representada”, puntualizó.