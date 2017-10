Luis Alfredo Ramos se presentó en la Corte Suprema de Justicia. (Colprensa - Diego Pineda)

El exgobernador Luis Alfredo Ramos inscribirá esta semana su nombre como militante oficial del Centro Democrático. (Lea acá: No he tenido relación con magistrados de la Corte Suprema: Luis Alfredo Ramos)

El exsenador, quien ha sido mencionado en el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, quien formar parte de manera oficial de las toldas uribistas.

Este sería el primer paso para que Ramos defina si será o no precandidato presidencial de esa colectividad.

Sin embargo, el excongresista esperará que haya un fallo absolutorio del proceso por parapolítica que le adelantó la Corte Suprema Justicia, para tomar una decisión definitiva.

El propio expresidente Andrés Pastrana, quien lidera junto con Álvaro Uribe la coalición de derecha para las próximas elecciones, dijo: “Si en Colombia todavía queda justicia, el fallo absolutorio de Luis Alfredo Ramos, debe darse ya”.

A Ramos se le complicó su situación en la Corte Suprema luego de haber sido mencionado dentro del escándalo de corrupción, por sus vínculos con el abogado Gustavo Moreno, quien lo defendió ante ese alto tribunal.