Luis Alfredo Ramos se queda por fuera del proceso para escoger candidato del uribismo

Foto: Noticias RCN.

El plazo en el Centro Democrático para que quienes deseen presentar su nombre como aspirantes a la Presidencia y lo manifiesten tanto públicamente como por escrito ante la colectividad, vence este viernes 17 de novimbre.

El exgobernador Luis Alfredo Ramos decidió que no presentará su nombre como precandidato del uribismo y por lo tanto no participará del mecanismo ideado para la escogencia de aspirante único.

En un comunicado Ramos afirmó que pese a no tener ninguna inhabilidad para postular su nombre, prefiere no hacerlo porque la Corte Suprema Justicia no emitió un fallo absolutorio de su proceso por parapolítica