Luis Fernando Andrade insiste en su inocencia por el escándalo de Odebrecht

Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura / Foto tomada de ani.gov.co



A través de un video publicado por Facebook, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, agradeció el apoyo de los colombianos durante el proceso penal que le abrió la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht, y reiteró su inocencia en dicho proceso.

“Amigos, familiares, compañeros de trabajo, colombianos, fui presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura por 6 años, pero me desempeñé por 25 años en la empresa privada, muchos me conocen por el escándalo con la firma aquella, y eso me duele más que incluso la misma persecución de la Fiscalía en mi contra y que levanta cargos falsos en mi contra”, expresa.

En ese sentido afirmó, “tengo pruebas para demostrar mi inocencia, y es que hace 6 años cuando hablamos con Tere, mi esposa, sobre la invitación que me hicieran para la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, sabía que podía aportar a la infraestructura del país y en favor del progreso de Colombia”, manifestó.

Para Andrade, una de sus principales preocupaciones, y la dijo su esposa, fue la de tener problemas a futuro por su participación como presidente de la Agencia.

“Mi esposa me expresó su preocupación sobre los riesgos que implica ir al gobierno, pese a que creo que las personas con amplia experiencia en el ámbito laboral, como yo, deben contribuir de alguna manera al progreso del país. Y es que hoy por hoy la infraestructura en el país está a otro nivel y eso no lo digo yo, sino los expertos en la materia que consideraron a la ANI al reconocer con un premio, su trabajo por el progreso de Colombia. Labor por la cual actúe con total transparencia durante 6 años y por la que me encuentro en esta situación” aseguró.

Finalmente, Andrade agradece el apoyo no sólo de su familia sino también de sus amigos y familiares, “me entristece también que cada vez menos profesionales, académicos, empresarios, y especialistas, temen ir al gobierno por que podrían terminar en una situación como la mía. Agradezco a las miles de personas que expresaron su solidaridad, a los empresarios, a los gremios, y periodistas que creyeron en mi transparencia. Valoro la imparcialidad de la juez y voy a demostrar mi inocencia cargo por cargo, por que lo único que yo hice fue trabajar honestamente por el desarrollo de la infraestructura del país”.

Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, es procesado bajo los delitos de falso testimonio, interés indebidos en la celebración de contratos, y ocultamiento de material probatorio, no sólo por las presuntas irregularidades en los contratos para la Ruta del Sol Fase II, tramo Ocaña-Gamarra, sino por un supuesto favorecimiento a Navelena trámitado por Andrade a fin de ayudar a esa empresa con un crédito para restablecer la navegabilidad por el río Magdalena.

Contra quien la juez 57 con funciones de control de garantías de Bogotá, le impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria, por los hechos que se le investiga, y por los cuales irá a juicio en los próximos días.