Madre que se reencontró con su hijo, un menor de las Farc, no se lo pudo llevar a casa

Foto cortesía Confidencial Colombia

María Eugenia González, madre del menor Yulmer Gómez quien se encuentra en el punto transitorio de normalización de la vereda El Tigre en el Meta, se reencontró con su hijo este viernes después de tres años y medio de no saber nada de él.

En el emotivo encuentro se abrazaron y lloraron, pero al partir a casa, el comandante de la guerrilla sugirió no llevarlo aún hasta que el Estado le brinde las garantías necesarias.

María Eugenia González narra que llegó al sitio con el ánimo de llevar a su hijo a casa, “hablamos allá y nos dijeron que sí me lo podía llevar a la hora que quisiera y cuando me dijeron eso, yo sentí que mi corazón se me iba a salir de la felicidad… pensé que de nuevo lo iba a tener a mi lado“.

“Pero nos dijeron que si el niño se venía conmigo, puede ir a la cárcel porque pierde todos los beneficios de salud, educación y algo más que él se merece; entonces ahí volvió, me tengo que ir sola, tengo que llegar a la casa sin mi niño“, manifestó la madre del menor de las Farc, Yulmer Gómez.

La madre del menor le pidió al presidente Juan Manuel Santos que interceda para agilizar la entrega con todas las garantías de su hijo.

“Yo le pido de todo corazón que por favor agilice lo más pronto la entrega del niño. Yo quiero verlo y hablar personalmente con usted señor presidente y darle las gracias, pero quiero tener a mi niño a mi lado y la demora está en usted“, aseguró María Eugenia González.