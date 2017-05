Madres de Soacha exigen a Uribe acto público de perdón por falsos positivos

Foto: RCN Radio

Aunque debido a un ultimatúm que le dio la Corte Suprema de Justicia, el Senador Álvaro Uribe se retractó de las afirmaciones hechas hace dos años sobre los jóvenes de Soacha asesinados extrajudicialmente y denominados como ‘falsos positivos’ algunas madres exigen que el Senador haga un acto público para pedir perdón.

Para Carmenza Gómez, quien estuvo ausente en la audiencia que se realizó el pasado viernes en las altas cortes, el acto no es suficiente y debe ir más allá.

“No es suficiente lo que él dijo porque esas son disculpas por hipocresía y lo que queremos es que pida perdón pero públicamente a la nación y a todo el país y fuera del país que lo escuchen pidiendo perdón a las madres de Soacha por lo que él dijo, que es completamente falso” dijo Gómez.

En 2015, el Senador Uribe afirmó a través de Twitter “En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.

En este sentido, Carmenza fue enfática en hacer la petición, “a mí, que he luchado por mis hijos que me lo diga en la cara y que no sea una disculpa con hipocresía que sea un perdón” dijo.

Gómez señaló además que en compañía de otras madres adelantarán acciones para seguir con el proceso penal por calumnia e injuria contra Álvaro Uribe Vélez.