Magistrado Malo reitera que no renuncia a la Corte Suprema

Magistrado Gustavo Malo. Foto: Colprensa

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo reiteró que no renuncia al alto tribunal tras las investigaciones que se siguen por el ‘Cartel de la Toga’. (Lea aquí: Magistrado Malo abrió la puerta para una eventual renuncia a la Corte Suprema)

A través de un comunicado el magistrado aseguró que por ahora no renuncia a su cargo y señaló que ha actuado con legalidad.

“Continuaré en el ejercicio del cargo de magistrado de la Sala de Casación Penal hasta tanto adopte una decisión definitiva al respecto, en todo caso, quiero reafirmar mi absoluta ajenidad frente a los actos de corrupción y a cualquier otra clase de actividad delictiva, con los que se ha querido vincular mi nombre”, dice uno de los apartes del comunicado.

Además el magistrado manifestó que no se ha reunido con los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.

“Nunca me he reunido con los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos Martínez, ni con ninguna otra persona, para conversar o tratar lo concerniente a la investigación seguida contra el senador Musa Besaile Fayad o a otra actuación judicial a mi cargo, tampoco he recibido solicitudes, comentarios o insinuaciones al respecto”, sostiene Malo.

El magistrado Gustavo Malo afirmó que el proceso en contra del senador Musa Besaile no estuvo engavetado en su despacho y que se hicieron práctica de pruebas.

“Es falso que la investigación previa contra el senador Musa Besaile Fayad haya sido «engavetada» o haya estado inactiva en el tiempo que ha estado a mi cargo; por el contrario, una vez la recibí por la redistribución de expedientes que dispuso la Sala a finales de 2014, se procedió a su estudio inmediato y, luego, a una permanente actividad de recolección de pruebas”, señaló.