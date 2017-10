Manzur niega intimidación por parte de Gustavo Moreno

Foto Colprensa

El exsenador Julio Manzur, quien fue citado a la Comisión de Acusación dentro del proceso contra los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte por el cartel de la toga, aseguró que nunca fue extorsionado ni intimidado por el exfiscal Gustavo Moreno, sin embargo, afirmó que sí recibió costosos ofrecimientos por sus servicios como abogado para la defensa en la Corte.

“A nosotros nunca nos ha intimidado Gustavo Moreno, ni me intimida, ni me intimidará, yo le quiero decir al país que procedí de acuerdo a lo que mi conducta moral y lo que mi condición en un momento determinado me llevó a tomar (…) yo tengo abogado y no necesito de otro para seguirme defendiendo”, afirmó el exsenador Julio Manzur.

Manzur sostuvo que Moreno le ofreció sus costosos servicios para defenderlo, argumentando que su abogado no le estaba llevando bien su caso.

“Eso era una falsedad total, cuando yo le supliqué a mi abogado en ese entonces que no se retirara de mi caso”, afirmó Julio Manzur.

Su hijo Wadith Manzur explicó que cuando dijeron que se sentían intimidados por Gustavo Moreno, fue porque conocían que era una persona que demostraba tener acceso fácil al interior de la Corte.