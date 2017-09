Marta Lucía Ramírez asegura que seguirá defendiendo desde afuera las ideas del Conservatismo

Marta Lucía Ramírez / Foto RCN Radio

Luego de oficializar su renuncia al partido Conservador, la exministra Marta Lucía Ramírez indicó que seguirá defendiendo las banderas y las ideas de esa colectividad, pero desde afuera.

En diálogo con RCN Radio, Ramírez precisó que su decisión obedece a la gran cantidad de cuotas burocráticas para varios de los miembros del Conservatismo.

“Obviamente hay demasiada gente valiosa y tengo la convicción de que hay que mantener las banderas del Conservatismo desde afuera porque adentro quieren mantener las ideas secuestradas”, dijo.

Indicó que “es un partido que se queda callado ante los escándalos monumentales de corrupción, que no ha definido si va a tener candidato propio y su tono de protesta es bajito porque no saben cuántos puestos tiene amarrados”.

Marta Lucía Ramírez indicó que buscará inscribirse por firmas a la Presidencia de la República, por la coalición que conformaron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

“He dicho siempre que esa coalición por parte de los expresidentes Uribe y Pastrana le hace bien a Colombia (…) hay un grupo de personas que se comprometieron a trabajar en un proyecto y pretendo ser la candidata de esa coalición”, señaló.

En ese mismo sentido señaló que entiende que muchos de sus aliados no podrán acompañarla en su aspiración para no incurrir en doble militancia.

“Me va a hacer mucha falta la gente que me ha acompañado y entiendo que no me pueden apoyar por doble militancia, pero sigo con la convicción de llegar a la Presidencia y retomar las banderas para darle un cambio al partido”, agregó.

Ramírez destacó la importancia de los partidos políticos, pero con una renovación frente a los hechos de corrupción que se han conocido recientemente y en los que están involucrados políticos de varias colectividades.

“Se necesitan los partidos, pero distintos a los que tenemos acá (…) muchos partidos florecieron gracias a la mermelada, los gastos de funcionamiento han crecido de una manera inaceptable, hay que rescatarlos pero en condiciones diferentes”, precisó.