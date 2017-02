En marzo se conocerán primeros medicamentos que serán excluidos del sistema de salud

Foto referencial Ingimage

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, informó que en marzo se conocerán las primeras postulaciones para excluir medicamentos del sistema de salud, luego de cumplirse el segundo año de la entrada en vigencia de la ley estatutaria en salud y presentarse la resolución 330 para reglamentar uno de sus artículos.

De acuerdo con Gaviria, la ley ordenó al Ministerio adoptar un procedimiento técnico-científico para determinar qué servicios y tecnologías no podían ser financiados con recursos públicos por motivos como: procedimientos cosméticos, en fase de experimentación, no fueran seguros y efectivos, no tuvieran efectividad clínica, no estuvieran aprobados por el Invima o se prestaran en el exterior.

La resolución presentada establece un mecanismo que consta de cuatro fases.

*fase nominación y priorización

*fase de análisis técnico-científico

*fase de consulta a pacientes potencialmente afectados

*fase de adopción y publicación de las decisiones

En la fase de nominación cualquier persona o comunidad científica inscrita en la página web del Ministerio de Salud podrá considerar que determinada prestación no debería ser pagada con recursos públicos u objetar si debería ser financiada con estos y estas serán públicas.

El comité técnico-científico estará conformado por:

*Uno o varios representantes de las asociaciones de profesionales de la salud

*Un representante de las Federaciones de Profesionales del área de la salud

*Un representante de la Academia Nacional de Medicina

*Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina

*Un representante del Colegio de Químicos Farmacéutico, Odontológico, nutricionista, optómetras, psicólogos, terapeutas u otras asociaciones profesional de la salud, según sea el caso.

*Un representante del Ministerio de Salud

Sin embargo el ministro de Salud señaló que los pacientes podrán seguir haciendo uso de la tutela para acceder a procedimientos que no están cubiertos en el sistema de salud.