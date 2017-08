Cerca de 140 personas pasan la noche en el aeropuerto de San Andrés

Foto: Ricardo López

Extranjeros, niños y hasta el contralor de Cundinamarca, Ricardo López, quien asistía a un encuentro, conforman el grupo de más de 140 personas que se encuentran en la sala de espera del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés ya que por fallas en la aeronave que llevaría a cabo el vuelo LA 4265, que los llevaría a Bogotá en la tarde del sábado, no han podido viajar. Algunos menores de edad han tenido que descansar en el piso de la sala de espera.

Los usuarios de la aerolínea Latam denunciaron que por parte de esta no recibieron alojamiento o comida asegurando que llevan más de seis horas de espera y algunas familias se encuentran allí con niños de brazos y personas enfermas que necesitan descansar. Así mismo, aseguraron que la aerolínea los enviaría hacía la capital en un vuelo en la madrugada de hoy.

Ricardo López, contralor de Cundinamarca, afirmó que “nunca había visto tal atropello, estoy avergonzado con los extranjeros (…) incluso los de la Aeronáutica vinieron y no resolvieron nada. Que eso era responsabilidad de la aerolínea” y agregó que “hay extranjeros que tienen niños y son usuarios de Latam. Hay de todo“.

Katrin, ciudadana chilena, dijo que “el equipo de vuelo, los pilotos, la azafata, estaban pasados de horas, no podrían volar” y afirmó que “los baños del aeropuerto no tienen agua, no podemos tirar la cadena cuando vamos (…) es espantoso“. RCN Radio intentó comunicarse con la aerolínea en cuestión para saber su posición sobre estas denuncias pero no ha sido posible hasta el momento.