Más de 200 cuerpos han llegado Medicina Legal de Mocoa: Carlos Valdés

El Instituto de Medicina Legal reportó que se han recibido 242 cuerpos en la morgue central dispuesta en Mocoa, luego de la avalancha que se registró el pasado 31 de marzo.

Carlos Valdés, Director del Instituto, aseguró “que los médicos forenses han realizado 174 necropsias de los 242 cuerpos, de las cuales Medicina Legal ya identificó 55 cuerpos, y de estos 46 cadáveres ya fueron entregados a sus familiares” señaló.

En ese sentido, Valdés hizo un llamado a la ciudadanía en Mocoa para que “mantengan la calma para la entrega de cuerpos, a fin de que el Instituto no cometa errores en la plena identidad” manifestó.

Según Carlos Valdés, “ya se está coordinando el manejo de los cuerpos a fin de no afectar la salubridad de la población, además la entidad se compromete a no inhumar cuerpos sin identificar en caso de no ser reclamados, y para ello adelantaremos las labores que sean necesarias y los depositaremos en un lugar ya dispuesto para enterrarlos” indica.

Finalmente Valdés señaló que el Instituto espera culminar con el proceso de necropsia a la totalidad de los cadáveres en las próximas horas.