Más de 3 mil mujeres padecen de cáncer de cuello uterino y de mama, revela el INS

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS) en lo corrido de este año se han registrado 3 mil 800 casos de mujeres con cáncer de cuello uterino o de mama, de esos 2 mil 424 corresponden a cáncer de mama y mil 379 corresponden a cáncer de cuello uterino.

En Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cartagena, Cauca, Cesar, Cundinamarca y otras zonas del país se muestra un aumento significativo para el cáncer de mama y de cuello uterino comparado con el mismo período del año pasado.

José Fernando Valderrama, subdirector de enfermedades no transmisibles del Ministerio de salud explicó que en el país, en promedio, se presentan mayor número de casos de ambos cánceres de los que espera y que son la principal causa del deterioro de la salud en las mujeres.

“En cáncer de mama en el país se presentan al año cerca de 7 mil casos y en cuello uterino al rededor de 4 mil 400, por lo que la idea es que podamos disminuir estas cifras ya que si se pueden prevenir y se pueden detectar de manera temprana, vamos a tener una posibilidad de cura en muchos de los casos” dijo Valderrama.

De acuerdo con Valderrama, el cáncer es un evento priorizado y para ello se ha creado un plan decenal de cáncer, sin embargo sostuvo que la mejor forma de tratar la enfermedad es prevenirla con tiempo.

“Hay unas maneras de prevenir, con hábitos y estilos de vida saludable; el control de tabaco coadyuda a que desparezcan 16 tipos de cáncer así com no fumar y mantener espacios 100% libres de humo de tabaco además de una adecuada alimentación, no consumir procesados y ultraprocesados; la alimentación de frescos y sanos, incrementar consumo de frutas y verduras junto a la actividad física y no consumo excesivo de alcohol”.

Recordó que por ejemplo para el prevenir el cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es gratuita en todo el territorio nacional, esta puede ser aplicada desde los nueve y hasta los 17 años de edad. Además de citología, que según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENSD) revela que más de 98 por ciento de la población reconoce su importancia.

Para el cáncer de mama recomendó el auto examen “su realización en los servicios de salud, y ante cualquier hallazgo; aparición de masa, cambio en el aspecto de la piel, secreción por el pezón consultar de manera oportuna al profesional de la salud“.

Señaló que se tiene mayor probabilidad de contraer cáncer de cuello uterino cuando se ha iniciado la vida sexual, entre los 30 a 45 años y en zonas apartadas del país que están asociadas a la pobreza extrema como Chocó, Amazonas y Arauca.

Para el cáncer de mama, las mujeres mayores de 30 años que habitan en la región central y en centros urbanos tienen mayor “prevalencia de factores de riesgo metabólicos” por lo que son vulnerables a contraer la enfermedad.