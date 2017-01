Más de 800 mil viajeros se movilizarán este fin de semana en los aeropuertos del país

Foto RCN Radio

La Aeronáutica Civil reportó que desde hoy se activaron los planes de control en los diferentes aeropuertos del país para evitar inconvenientes durante este fin de semana festivo, en el que se espera un aumento significativo en la movilización de pasajeros.

Alfredo Bocanegra, director de la Aerocivil, aseguró que se espera un flujo de más de 800 mil personas para los días 6, 7, 8 y 9 de Enero, por lo que hizo un llamado a las aerolíneas para que estén en contacto permanente con sus usuarios y así evitar cualquier contratiempo.

“Ya estamos con los trabajos del Puesto de Mando Unificado desde donde realizaremos un monitoreo constante a las operaciones aéreas, así como a los diferentes puntos de atención de las aerolíneas para que las personas tengan una atención constante y oportuna en caso de que lo requieran” dijo Bocanegra.

La Aeronáutica Civil indicó que también estará atenta a la reparación de los viajeros que tengan problemas por culpa de las aerolíneas y que éstas les brinden alojamiento y alimentación en caso de que se necesite por cuestiones de reglamento.

“Hay que tener presente que si las aerolíneas no atienden como se debe a los pasajeros se exponen a drásticas sanciones y en eso estaremos muy pendientes para que no se vulneren los derechos de las personas que tengan inconvenientes y no sea su culpa”, dijo Alfredo Bocanegra.

Se espera que en Febrero la Aerocivil de a conocer los resultados de las investigaciones que adelanta contra cuatro aerolíneas por publicidad engañosa y mala atención a sus usuarios, las cuales podrían derivar en sanciones que superen los mil 700 millones de pesos.