Más de 90 accidentes de tránsito y 31 muertos en el primer puente festivo del año

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, General Ramiro Castrillón, indicó que en lo corrido de este puente festivo de Reyes se han registrado 91 accidentes en las diferentes carreteras del país, ocasionando el fallecimiento de 31 personas.

De acuerdo con Castrillón, en este fin de semana se han interpuesto más de tres mil comparendos en su mayoría por no portar la licencia de conducción, no respetar las señales de tránsito y no contar con la revisión técnico mecánica al día; igualmente han sido sorprendidos 295 conductores borrachos.

Según las autoridades de tránsito y transporte, en un fin de semana con puente las autoridades pueden llegar a atender cerca de 600 carros varados en la vía, lo cual no sólo genera congestión sino que además termina siendo una complicación familiar.

Los accidentes por fallas mecánicas el año anterior le significaron la muerte a 77 personas y lesiones graves a 683 más. De hecho, el 59.8 % de estos accidentes tuvo lugar los fines de semana, precisamente cuando las familias salen a viajar.

Según el oficial, es vital conocer el estado de un vehículo para mantenerse siempre un paso adelante de los requerimientos mecánicos que pueda presentar a lo largo de su vida útil. Igualmente recordó la importancia de realizar inspecciones periódicas que ayudarán a determinar cuáles son los cambios urgentes y los ajustes necesarios para mantener el vehículo en perfectas condiciones.

Recomendó que si se acerca el momento de realizar un viaje largo en carretera, lo mejor es realizar una inspección preventiva en la que se revisen los frenos, aceite, refrigerante, dirección y suspensión del automóvil.

Castrillón quien recomendó a los conductores tener al día la revisión tecnico mecánica de su vehículo y tener nociones básicas en mecánica, así como respetar los limites de velocidad.