Más de cuatro mil infractores en las vías deja este puente festivo

Foto referencial de archivo cortesía Departamento de Policía Bolívar.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó al cierre de este puente festivo han sido sancionados 4.355 conductores, dentro de las causales más comunes se encuentran: 671 motociclistas por no portar casco, 764 personas por no portar la licencia de conducción, 488 por no tener su vehículo en condiciones mecánicas óptimas, 136 por transporte ilegal y 183 por embriaguez.

Hasta el momento se han movilizado 2.638.561 vehículos paso peaje a nivel Nacional. En cuanto a Bogotá salieron 280.196 vehículos y a nivel Cundinamarca se movilizaron 776.137 vehículos.

Según explicó la Policía de Carreteras, los controles efectuados han sido determinantes para que la mortalidad en accidentes haya bajado un 39%, pasando de 59 muertos el año pasado a 36 este año. La disminución se logró gracias a la sensibilización en vía de 387.129 usuarios.