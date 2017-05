Más de 500 conductores fueron sorprendidos sin licencia durante el puente festivo

Fotografía de la Alcaldía de Cali

El director de tránsito y transporte de la Policía, general Ramiro Castrillón, reveló que durante este fin de semana festivo 506 conductores fueron sancionados por transitar en las vías sin la licencia de conducción y 365 por no tener al día la revisión técnico mecánica.

“Durante este fin de semana se hicieron 2.481 comparendos, donde la principal infracción fue no contar con la licencia de conducción y no estar al día con la revisión técnico mecánica, se sancionaron 506 personas por no tener la licencia de conducción, 462 de ellas por conducir sin observar las normas y 362 por no tener la revisión técnico mecánica al día”, precisó.

Pese a que se registraron 86 accidentes de tránsito dónde fallecieron 30 personas, Castrillón aseguró que estos se han reducido en 72%, el número de muertos en 46% , y el de lesionados en 68%.

De las 2.400 pruebas de embriaguez que se realizaron 243 fueron positivas, por lo que el general Castrillón reiteró el llamado a no mezclar el trago con la gasolina para evitar accidentes fatales, “un conductor en estado de embriaguez es un homicida en potencia ya que tiene el 140% de probabilidades de accidentarse y ocasionar daños a otras personas”.

Durante este fin de semana se movilizaron más de 2 millones 247 mil vehículos por todo el territorio nacional, destacando la movilidad de Cundinamarca con 675 mil 549 registros , de Bogotá han salido 269 mil 585 automóviles y han ingresado 156 mil 228 de más.