Más de dos mil infractores en las vías se han registrado este puente festivo

Plan retorno. Foto Alcaldía de Cali

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó que en lo corrido de este puente festivo se han movilizado 1’467.104 vehículos paso peaje a en todo el país

En el caso de Bogotá han salido 181.525 vehículos y en Cundinamarca se han movilizado 468.943.

Según las autoridades hasta el momento han sido sancionados 2.798 conductores. Dentro de las causas más sancionadas se encuentran 467 personas por no portar la licencia de conducción, 424 motociclistas por no usar casco, 316 por no tener su vehículo en condiciones mecánicas óptimas, 98 por transporte ilegal y 98 por embriaguez.

Los controles efectuados por la Policía Nacional han sido determinantes para que la mortalidad en accidentes haya bajado un 37 %, pasando de 32 muertos el año pasado a 20 este año.