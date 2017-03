Más de mil 800 ciudadanos han renunciado a ser colombianos en los últimos 2 años

Foto Colprensa

Ricardo Antonio Marroquín es uno de los mil 832 ciudadanos que entre 2015 y 2016 renunciaron a la nacionalidad colombiana.

De acuerdo con cifras de la Cancillería, el año pasado aumentaron cerca de 200 casos de personas que tramitaron su voluntad expresa de perder el título de colombianos.

Este joven, quien durante varios años vivió fuera del país, manifestó que muchas razones, entre ellas la violencia y la corrupción, hicieron que un día desistiera de su nacionalidad y adquiriera la de Australia.

“Yo la verdad actualmente no me siento orgulloso de ser colombiano… la verdad el actuar de muchos colombianos hacen que uno sienta vergüenza y la verdad es feo lo que muchos dicen del país, pero lamentablemente es así”, dijo.

Indicó que “llevo ya algún tiempo radicado en Sidney y este es un país que me ha dado lo que no me dio Colombia y por eso decidí un día cambiar mi nacionalidad porque me siento más de aquí que de otra parte”.

Por su parte, Patricia Morales aseguró que renunció a ser colombiana ya que está radicada en Japón desde hace varios años junto con su esposo y en esa nación no se permite tener doble nacionalidad.

“Hace más de 10 años estoy casada con un ciudadano japonés y me radiqué por la necesidad de vida con mis dos hijos”, señaló.

Sostuvo que “para poder recibir los beneficios de este Estado tuve que renunciar a mi nacionalidad y si me negaba, ni mis hijas ni yo podíamos tener todas las bondades que aquí se ofrecen para los ciudadanos”.

Actualmente tramitar la renuncia de la nacionalidad colombiana es un proceso muy sencillo que cuesta alrededor de 100 mil pesos, que tarda cerca de dos meses y que se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre y cuando la persona ya cuente con otra nacionalidad para evitar la condición de apátrida en la que se encuentran unos 10 millones de ciudadanos en todo el mundo según el más reciente reporte de la Acnur.