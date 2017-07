En máximo 90 días el ex fiscal Luis Gustavo Moreno será llamado a juicio por corrupción

Luis Gustavo Moreno / Foto: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación advirtió que en un término máximo de 3 meses los investigadores estarán radicando el escrito de acusación contra el exjefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

“La ley nos establece un periodo de 90 días y tendremos que, obviamente y establecer y valorar. Tomaremos el tiempo necesario”, dijo el fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte, Fabio Espitia.

La Fiscalía insistió que el escrito estará orientado a demostrar la responsabilidad del ex fiscal Luis Gustavo Moreno, en los delitos de concusión y revelación de secreto oficial.

Los hechos y las pruebas en poder de la Fiscalía se relacionan con la exigencia de millonarios sobornos por parte de Moreno Rivera al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para obstruir las investigaciones que siguen en su contra por graves irregularidades en contratación.

En atención a que el Tribunal Superior de Bogotá no validó el allanamiento a cargos del ex fiscal Moreno Rivera al concluir que no fue de manera libre y voluntaria, ahora el ex funcionario se podría exponer a una pena no menor a los 9 años de prisión de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia.