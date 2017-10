Mayor accionista de Fidupetrol dice que desconoció supuestos sobornos a Pretelt

Jorge Pretelt se declaró inocente por caso Fidupetrol. Foto: Colprensa.

“Que yo me hubiera enterado o que uno de los abogados me dijese ‘oye estuve hablando con x magistrado para que nos ayude, no señor”, fue la respuesta que dio el mayor accionista de Fidupetrol, Helbert Otero, en el juicio al magistrado suspendido Jorge Pretelt, señalado de exigir 500 millones de pesos para favorecer a la petrolera con la selección de una tutela que tenía como fin evitar el pago de una millonaria multa a la gobernación de Casanare. (Consulte acá: Jorge Pretelt reiteró ante la Corte que es inocente por el caso de Fidupetrol)

Ante los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Otero recordó que Fidupetrol contrató a los abogados Víctor Pacheco y Rodrigo Escobar Gil para que adelantaran un proceso de defensa para evitar el pago de la multa, y explicó que solamente Pacheco asistía a la junta directiva y a la asamblea de accionistas para dar explicaciones sobre el proceso, “pero nunca se habló sobre algún tipo de sobornos”. (Lea acá: Exmagistrado Rodrigo Escobar se niega a declarar en juicio contra Jorge Pretelt por Fidupetrol)

Otero fue condenado a 25 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, pero ante los magistrados aseguró que fue condenado a pesar de ser inocente. “La Fiscalía me ofreció un preacuerdo, me decía que yo no debía estar en la cárcel (…) después de pasar muchas situaciones difíciles en la cárcel Modelo, tomé la decisión con mi familia de aceptar cargos”.

Dijo que aceptó el delito tras las persuasiones de la Fiscalía después de cumplir un año privado de la libertad por el escándalo, “yo soy padre, hijo, esposo, hable con ellos y acepté el delito de tráfico de influencias”.

Tras las declaraciones, la audiencia de juicio contra Pretelt se suspendió para reanudarse el próximo 30 de octubre sobre las 8:00 de la mañana con la declaración de Abel Caballero, otro presidente de la Petrolera que se encuentra en juicio por el escándalo.