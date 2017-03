“Me acabo de enterar”, dijo el presidente Santos sobre ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña

Presidente Juan Manuel Santos / Foto Presidencia-Andrés González

El presidente Juan Manuel Santos rechazó las declaraciones que dio el exasesor y gerente, Roberto Prieto, quien aseguró que Odebrecht pagó unos afiches para su campaña en 2010.

Santos dijo que nunca tuvo conocimiento de estas actuaciones en su campaña y aclaró que no autorizó que la empresa brasileña pagara los afiches hace 7 años.

“Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a este hecho, lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar“, dijo el presidente.

Condeno -de la manera más enfática- los hechos revelados alrededor de mi campaña del 2010. Pido a los involucrados asumir su responsabilidad pic.twitter.com/4fOSRVrUGp — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 14, 2017

“No autoricé, ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña“, agregó.

Esta declaación se dio luego de que el gerente de la campaña Santos Presidente en 2010, Roberto Prieto Uribe, confirmara el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht para el pago de afiches publicitarios en la primera campaña del actual presidente, en mayo de 2010.

En entrevista con Blu Radio, Roberto Prieto Uribe reconoció que la brasilera Odebrecht financió la compra de afiches para la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, aunque advirtió que el entonces candidato no tuvo conocimiento de dicha financiación.

Según Prieto Uribe, cuando llegó a gerenciar la campaña de Santos en 2010 le dijeron que debían hacerse 2 millones de afiches y cuando él preguntó quién pagaba esos afiches le dijeron que lo pagaba Odebrecht. “Mándele la factura a Odebrecht y eso fue lo que yo hice porque ya estaba fondeado”, sostuvo.

Agregó que el responsable de adelantar los contactos con la firma brasilera era el comité financiero de la campaña, explicó que fue allí donde le dieron la instrucción de pasar la factura a Odebrecht y agregó que “no es normal, no es legal eso no lo voy a negar (…) debe haber un reconocimiento del fondeo de esa plata (…) aquí no estamos ocultando nada“.

Según Roberto Prieto Uribe, la campaña va a aceptar que hubo una operación irregular pero aseguró que Juan Manuel Santos, entonces candidato, no tuvo conocimiento de dicha operación.