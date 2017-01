Me moriría del pánico terminar de vecina de un violador de niños: Salud Hernández

La periodista Salud Hernández, integrante del comité promotor del referendo que promueve la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, informó en RCN Radio que hoy se instala este organismo que busca un apoyo popular a dicha medida sancionatoria para estas personas.

La comunicadora se mostró pesimista por el resultado de este nuevo proceso, pero señaló que es necesario crear conciencia en la sociedad sobre el castigo que debe pesar para los violadores y asesinos de menores.

“Nosotros podemos recoger un millón y medio de firmas si se quiere, pero el Congreso seguro le tomará de nuevo el pelo al país en este tema”, afirmó.

Indicó que su apoyo va encaminado a que los violadores y asesinos de menores no puedan salir libres a “seguir violando niños; a mí me da mucho temor que esa persona termine siendo mi vecino, yo en este caso prefiero trasladarme a otro sitio porque estas personas no tienen remedio”, manifestó Hernández.

Dijo que estas causas para endurecer las penas para los violadores no son populismo punitivo.

“Me parece un poco frívola esta acusación, porque los familiares de estos niños no están buscando ser populares u obtener un rédito político, sino crear conciencia sobre esta realidad”, afirmó.

El comité promotor debe recoger más de 200 mil firmas para inscribirse ante la Registraduría y luego de este paso alcanzar más de 1 millón 500 mil rúbricas para que el proyecto llegue al Congreso y sea avalado por este último.