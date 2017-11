Me preocupa la sensación de impunidad que reina en Colombia: Juan Carlos Pinzón

Foto: RCN Radio

El candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, se reunió con varios profesionales de diferentes especialidades y aceptó las preguntas sin ningún problema.

“Me sorprende cuando camino en la calle, mucha gente todavía me dice ministro de Defensa, y ni siquiera saben como me llamo” afirmó Pinzón.

En su comunicación virtual dijo sobre el proceso de paz, “como ministro de defensa tenia la convicción que el país sí tenia que avanzar hacia eso, pero con la certeza de hacerlo de la mejor manera, y ahí es donde están mis diferencias”.

Sobre su candidatura y aspiración presidencial indicó que él tiene un compromiso con Colombia y que como colombiano no puede dejar a un lado lo que le esta sucediendo al país.

“Yo estoy aquí por Colombia, yo amo este país, a mi me duele, lo conozco de esquina a esquina, no hay departamento que no haya visitado, no hay ciudad capital que no conozca, he visitado mas de 350 municipios, he estado en todos los parques nacionales, salvo Malpelo, entonces a mí me duele Colombia, creo en Colombia, creo en mi diversidad de opinión, creo en nuestra democracia, creo en la diferencia cultural, creo que tenemos todo, agua, diversidad, potencial, 50 millones de personas, y tenemos un compromiso para sacar adelante el país y elevar a los colombianos a un nivel de mejor equidad”, dijo Juan Carlos Pinzón, en una de sus intervenciones en la redes sociales.