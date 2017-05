Me tendrían que matar antes de confesar delitos que no cometí en la Yidispolítica: Sabas Pretelt

Sabas Pretelt / Foto: AFP

El exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, aseguró que su postulación a la Jurisdicción Especial para la Paz no significa que vaya a confesar delitos que no cometió en desarrollo del escándalo de la Yidispolítica.

“Yo ya confesé la verdad mía y es que no tuve nada que ver con los ofrecimientos a Yidis Medina (…) es decir, la verdad como siempre lo he hecho ante la justicia ordinaria no implica aceptar responsabilidad de haber cometido delito alguno, como no lo cometí, tendrían que matarme a mi para yo decir una mentira de esas”, dijo Pretelt de la Vega.

El exministro Sabas Pretelt entregó estas declaraciones a RCN Radio desde el Centro de Reclusión Militar de Cartagena en el Batallón de Infanteria de Marina de la Base Naval del Caribe donde paga su condena de 6 años y 8 meses de prisión por el caso de la Yidispolítica.

De igual forma, sostuvo que busca acceder a los beneficios de la justicia especial porque considera que la ley así se lo permite y su caso tendría relación con la confrontación adelantada por en su momento por el Gobierno de Álvaro Urbe contra la Farc.

“En la sentencia no me acusan de que dejé víctimas, ni mucho menos que hubo enriquecimiento ilícito. A Sabas Pretelt lo acusaron de un delito que consistía en la seguridad democrática que tenía que ver con la confrontación con las Farc que la ley llama conflicto armado y yo era agente de Estado, tengo derecho”, indicó el ex ministro.

También señaló “Dice la ley que hay una renuncia a la persecución penal, eso quiere decir, que me quitan de la hoja de vida esa cosa atroz, porque, yo no quiero aspirar a cargos públicos, ni nada que se le parezca, pero si tener en mis últimos años de vida limpio nacional e internacionalmente y aparezca uno como un bandido”, dijo el exministro Pretelt de la Vega.

Asimismo, negó haber enviado mensajes amenazantes a través del exdiputado Sigifredo López a la excongresista Yidis Medina para que lo favoreciera con sus declaraciones en torno a este caso sobre el cual la corte ya emitió una sentencia.

“Me limite a decir que yo quería pedirle a ella (Yidis Medina) que dijera la verdad porque andaba diciendo por los medios que la habían tratado de matar los uribistas, hacerle atentados y si sigue con eso, habrá que denunciarla penalmente. Yo lo único que le pido, le suplico es que repita las mismas palabras que dijo en mi juicio, que ahora se ha retractado, que no lo haga”, agregó Sabas Pretelt.