Medicina Legal pide calma a habitantes de Mocoa para evitar equivocaciones en entrega de cadáveres

Avalancha en Mocoa / Foto Cortesía Ejército

Un llamado a la calma hizo el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, a los habitantes de Mocoa mientras el equipo de médicos forenses agiliza en la necropsia de los cadáveres. Según el funcionario este procedimiento es necesario para no entregar equivocadamente los cuerpos a sus familiares.

“Le hacemos un llamado a la ciudadanía a la calma, estamos haciendo el mayor esfuerzo para reconocer los cuerpos, hemos hecho 108 necropsias en un tiempo récord. No queremos entregar cadáveres equivocadamente, seguiremos trabajando arduamente en el reconocimiento de cadáveres”, sostuvo.

Valdés reveló que hasta el momento Medicinal Legal tiene reportados 248 cadáveres, se han realizado 108 necropsias, se han logrado 45 identificaciones plenas por dactiloscopia y se han entregado 34 cuerpos.

Aún faltan 149 cuerpos por la dactiloscopia, por lo que el equipo de médicos forenses trabajarán toda la noche, “nos restan 149 cuerpos por dactiloscopia, esta noche trabajaremos sin parar, hasta que no tengamos plena identidad no podemos entregar los cuerpos, ya que no los podemos entregar simplemente por identificación visual”.

El director de Medicina Legal añadió que para evitar emergencias sanitarias, los cadáveres que no sean reclamados serán inhumados.

“Aquellos cuerpos que en las primeras 24 horas no se hayan identificado, no se hayan entregado a sus familiares, serán inhumados de manera ordenada y con todas las seguridades del caso para que cuando las familias lo puedan identificar, cuando el Instituto de Medicina Legal lo pueda identificar, los devolvemos sin afectar a la población, sin generar situaciones de salud pública”, puntualizó el funcionario.