Medimás denuncia a exdirectivo como responsable a falta de atención a pacientes con cáncer

Foto: RCN Radio

El consorcio Prestasalud denuncia al exdirectivo José Luis Mayorca como el responsable por el cual cientos de pacientes no fueron atendidos en un tratamiento contra el cáncer, buscando que se le entregue un millonario contrato.

En una comunicación escrita aseguran que “Mayorca se ha tomado atribuciones que no le corresponden, abusó de su posición dentro del consorcio ocultando información relevante para la operación, y persiguiendo su lucro económico”.

Además, hacen alusión a una carta que José Luis Mayorca le envió a Hernán Briceño, presidente de Medimás EPS el 15 de septiembre de 2017, los firmantes explican la condición laboral y legal con relación a Mayorca y Prestasalud.

“En la fecha actual, el señor José Luis Mayorca Castilla no puede proclamarse como ‘representante legal’ del consorcio prestasalud, dado que carece de tal condición, la calidad en que alega el señor Mayorca Castilla actuar, para presentar su crítica a los administradores de Medimás EPS, no es real, pues no nos representa como miembros que fuéramos del consorcio Prestasalud”, indica el comunicado.

En el proceso de venta de Cafesalud, José Luis Mayorca Castilla, fue quien estuvo en el proceso de entrega con lo relacionado a este paso.

Dice la comunicación que, “con ocasión de la adjudicación en favor del consorcio Prestasalud de lo que públicamente se conoce como el proceso de venta de Cafesalud, las personas jurídicas relacionadas al inicio de este comunicado, en un acto basado en la confianza, delegamos en el señor José Luis Mayorca Castilla la dirección del proceso de empalme con la referida entidad, para la atención de sus usuarios por parte de la naciente Medimás EPS”.

Agrega la comunicación de Medimás EPS que durante el proceso de empalme se presentaron irregularidades por parte del señor Mayorca que están siendo investigados por la justicia.

“Varias de estas conductas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y seguramente se sumarán a las investigaciones penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud que tienen instituciones en las que José Luis Mayorca Castilla entendemos participa, las cuales recientemente han surgido a la luz pública”.

Los firmantes informan que en el Centro Nacional de Oncología S.A., donde tiene participación José Luis Mayorca Castilla, ha impedido que los pacientes fueran atendidos, generando para Medimás EPS una imagen en contra por parte de los usuarios que no tuvieron acceso a sus tratamientos.

Dice el documento que, “hemos encontrado que el Centro Nacional de Oncología S.A., en la que como se dijo entendemos participa el señor José Luis Mayorca Castilla y sus allegados, ha desplegado conductas de presión, mediante lo que conforme a lo publicado en medios de comunicación, se percibe como no atención o maltrato en el servicio respecto de los pacientes oncológicos vinculados a Medimás, y que lamentablemente han conseguido el efecto de hacer aparecer a MEDIMÁS EPS como una entidad desalmada e indiferente frente al dolor humano”

“No resulta aceptable para nosotros, que pacientes que padecen una de las enfermedades más terribles que se conocen, sean manipulados y usados para efectos del logro de un beneficio individual e ilegítimo de alguien que pretende lucrarse de su dolor”, afirma el documento.

Finaliza el documento de los integrantes de la EPS Medimás, con su declaracion de compromiso para que la nueva entidad de salud atienda los requerimientos de salud de sus afiliados.