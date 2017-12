A menos de 24 horas del cierre, partidos políticos no terminan de conformar listas al Congreso

Foto: Colprensa

Las rencillas internas de los partidos políticos tradicionales no han permitido que haya una conformación completa de listas al Congreso de la República.

A menos de 24 horas del cierre de inscripciones no se conoce a ciencia cierta quiénes serán las cabezas de lista de la mayoría de las colectividades. Los únicos dos partidos que han inscrito sus listas al Congreso son el Mira y el partido Farc.

La actual representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Paola Agudelo será la cabeza de lista del Partido Mira para el Senado. Fuentes cercanas aseguraron que ha trabajado con las bases del partido durante su periodo en el Congreso y por eso se ganó la posibilidad que se colectividad la haya escogido para que sea primera en la lista.

Por su parte, el partido de las Farc, que tiene 10 curules aseguradas en el Congreso, había elegido desde hace varios días a Luciano Marín Arango, más conocido con el sobrenombre de ‘Iván Márquez’ como cabeza de lista.

La tutela que habían ganado los partidos Polo, Alianza Verde y el Movimiento Compromiso Ciudadano que sirvió para que la Registraduría aceptara que se presentaran listas conjuntas entre esas colectividades, fue desperdiciada y los partidos decidieron conformar armar sus listas de manera individual.

La Alianza Verde que ha tenido reuniones permanentes no ha logrado llegar a un acuerdo para conformar sus listas. Se conoció que la senadora Claudia López decidió a última hora anunciarle a su partido no aspirar al Senado por ser consecuente con lo que había dicho en diferentes ocasiones de no querer más ser congresista.

El exalcade Antanas Mockus, quien aceptó encabezar la lista de la Alianza Verde, impuso unas condiciones que a esta hora tienen pensando al Partido si es conveniente que el excandidato presidencial encabece la lista al Senado de la colectividad.

Luego que el senador Jorge Enrique Robledo haya declinado su aspiración a la Presidencia de la República decidió encabezar la lista al Senado de su partido el Polo Democrático.

En el Centro Democrático continúa la discusión porque acordaron lanzar una lista abierta al Senado en la que su líder natural Álvaro Uribe no será cabeza de lista y por el contrario estará varios puestos abajo.

En el partido Conservador decidieron que Miguel Gómez Martínez, quien hasta hace pocos días era cercano al Centro Democrático, encabezara la lista al Senado.

Luego de la renuncia del senador Horacio Serpa a su aspiración por un periodo más en el Congreso para darle paso a su hijo, no se conoce quien será la cabeza de lista en el Partido Liberal.

El partido de La U había establecido desde su reciente congreso nacional de la colectividad que el senador Roy Barreras será quien encabezará la lista al Senado.

En Cambio Radical no han decidido quien encabeza la lista pero podría estar en esa posición el senador Germán Varón Cotrino.