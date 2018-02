Mensajes de supuesta extorsión del ELN a pareja que iba a casarse en Cartagena vienen de EE.UU.

Foto: Colprensa

Fuentes del Gaula de la Policía Nacional confirmaron que los mensajes intimidantes que recibió una pareja que iba a casarse en Cartagena y por lo cual tuvieron que cancelar el evento, provienen de los Estados Unidos. Aunque no descartan ninguna de las hipótesis aseguran que en dicha extorsion no vendrían del ELN.

Según información oficial, estarían usando el nombre de este grupo ilegal para exigir dinero a la pareja de novios. Las amenazas las firmaba una persona que se identificó como ‘Camilo’, quien indicó que a través de mensajes de WhatsApp que debían pagar 300 mil dólares para poder casarse. Ante esto la pareja decidió cancelar su boda sin antes notificar a las autoridades colombianas.

Tras conocer el hecho se inició una exhaustiva investigación para determinar la procedencia de los mensajes extorsivos y además para determinar desde que dirección IP salieron las amenazas. La investigación fue liderada por el Gaula y la dirección de la Policía.

Por su parte, el Hotel Sofitel Santa Clara, indicó que dicho evento no estaba agendado a realizarse en su establecimiento.

“El Hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena se permite aclarar sobre la información que está circulando en las diferentes redes y medios de comunicación, que la boda a la que se refieren que fue cancelada en la ciudad, no estaba prevista a realizarse en las instalaciones del hotel. No tenemos conocimiento sobre los detalles de la cancelación de dicho evento, ni tampoco sabemos el origen de estas informaciones. Agradecemos hacer la aclaración en los medios, donde ha sido publicado que el Hotel Sofitel Legend Santa Clara no era sede de esta boda”, dice el comunicado.