Mesa directiva evalúa posibles sanciones a senadores ausentistas en votación de la JEP

Discusión en el Senado sobre la JEP

La mesa directiva del Senado de la República no tolerará más ausentismo durante la votación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso está analizando la posibilidad de aplicar sanciones administrativas.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, hizo un duro llamado a los parlamentarios para que cumplan con su deber y asistan a las sesiones en las que se abordan iniciativas relacionadas con la implementación del acuerdo de La Habana. (Lea también: Congresistas que se ausenten de votaciones de la JEP podrían ser sancionados: Procuraduría)

“Estamos en esa revisión con nuestros equipos jurídicos porque hay gente que se registra y que aparentemente está en la plenaria, pero a la hora de la votación no aparecen y es que al que no le guste el proyecto puede votarlo negativamente no con ausencias”, señaló Cepeda.

“Estamos estudiando todas esas posibilidades y diciéndole a los senadores que vengan a cumplir con su deber, recuerden que tienen elecciones en marzo y que los colombianos se fijan quienes votan y quienes no y los colombianos deberían estar pendientes de quienes se ausentan de la votación”, añadió.

La plenaria del Senado trabajará este miércoles hasta la media noche con el fin de avanzar lo más que se pueda en la votación de la ley estatutaria de la JEP.