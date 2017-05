Miembros de las Farc que se acojan a JEP esperarán procesos en un campamento especial

Guerrilleros de la Columna Teofilo Forero desplazandose a las zonas veredales / Foto Colprensa-externo

Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias, reveló en RCN Radio que en un nuevo campamento construido en el municipio de Mesetas, departamento del Meta ya están ubicados 26 guerrilleros de la Farc que aún se encuentran pendientes con procesos judiciales en su contra y salieron de las cárceles en donde estaban recluidos.

“Hay un personal que es trasladado de las cárceles a un sitio que estamos construyendo en Mesetas y que va a tener el carácter de detención domiciliaria mientras sus procesos hacen tránsito en la Justicia Especial para la Paz”, indicó.

Córdoba indicó en el caso de los indultados y que se encuentran en libertad, si deciden llegar a las zonas veredales transitorias lo pueden hacer siempre y cuando no permanezcan junto a los guerrilleros que aún se encuentran armados.



“Hay personas de las Farc que están en cárceles que pueden ser indultados, que salen de la cárcel, salen libres y ellos pueden ir o no a las zonas veredales de acuerdo a lo que prefieran, si van a las zonas veredales no se pueden mezclar con el personal armado de las Farc porque pierden el indulto”, puntualizó el funcionario.

Esta semana al campamento construido para los guerrilleros que se acojerán a la Justicia Especial para la Paz, llegaran provenientes de diferentes cárceles, otros setenta ex combatientes.