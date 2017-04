Militares retirados dicen que no están chantajeando a Santos y que sólo piden un trato equitativo

Foto Referencial

Los militares retirados, agremiados en ACORE, respondieron a las declaraciones del ex embajador de los Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, quien aseguró que “los militares tienen a Santos bajo chantaje para que no les den el mismo tratamiento que a la guerrilla” y señalaron que sólo están pidiendo un trato más equitativo en la Justicia Especial para la Paz.

En diálogo con RCN Radio, el General, Jaime Ruiz, presidente de Acore aseguró que “nosotros no estamos chantajeando a nadie estamos es exigiendo que lo mismo que se le dio a los bandidos de las Farc se nos otorgue a nosotros porque esta Jurisdicción fue hecha a la medida de las Farc, ésta designación de las personas que van a seleccionar los jueces está vinculados a organizaciones extremistas terroristas (España, Argentina, Perú ) esos son los que nos van a colocar los jueces amigos de las Farc, para ex guerrilleros no hay condena y para militares y policías con el mayor rigor todos condenados”.

Igualmente Ruíz sostuvo que lo que están haciendo desde ACORE es una advertencia sobre lo que podría suceder si se dejan las puertas abiertas para que entre la Justicia Penal Internacional.

“Cuando a uno lo juzga el enemigo no tiene mayores garantías, y creo que el presidente es lo suficientemente maduro y no creo que se deje chantajear, nosotros hemos enviado cartas advirtiendo lo que puede suceder , esto no es ningún chantaje es una advertencia de manera respetuosa utilizamos los argumentos válidos , esperamos que se nos atienda , próximamente tendremos una reunión con el exministro de justicia Yesid Reyes que es quien está redactando este documento, para ver si por fin esta vez si nos atienden”, sostuvo.

Según el presidente de Acore es falso que la seguridad jurídica ya esté resuelta para los militares y policías, “no es cierto porque nos deja unas puertas abiertas para que entre la justicia penal internacional, se lo planteamos a diferentes entidades del Gobierno lo discutimos y no hicieron absolutamente nada”.

De la misma manera el General Ruíz sostuvo que ” las declaraciones del ex embajador Frechette son iguales al discurso de José Miguel Vivanco, director de la Human Rights Watch, no es coincidencia sino porque ambos tienen el mismo patrón que es el judido multimillonario , George Soros quien aparece como supuesto defensor de los derechos humanos, nos quieren juzgar con el mayor rigor a los militares y policía para procesarnos de la manera más infame, y tenemos argumentos de peso”.

Finalmente el presidente de ACORE reveló que en los próximos días habrá un nuevo debate en el Congreso de la República, ” allí seguiremos insistiendo que se nos de el tratamiento adecuado y esperamos que el presidente cumpla“.

Las declaraciones del ex embajador de los Estados Unidos , Myles Frechette fueron realizadas en una entrevista concebida al diario El Espectador.