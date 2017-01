MinCultura considera que corridas de toros no debieron ser exceptuadas de la ley contra maltrato animal

Foto AFP

La ministra de cultura, Mariana Garcés, aseguró que esta entidad respeta todos los fallos de la Corte Constitucional respecto a las corridas de toros aún cuando en la ley contra el maltrato animal, se exceptuaron las corridas.

En diálogo con RCN Radio la ministra indicó que “somos respetuosos de los fallos de la Corte Constitucional, tenemos una ley que habla contra el maltrato animal, en esa ley se exceptuaron las corridas de toros”.

La funcionaria también expresó su opinión y dijo que las corridas no debieron ser excluidas de esta ley, “desde lo personal considero que no deberían haber sido exceptuadas”.

Reiteró que el Ministerio no promueve espacios como los circos con animales, “nosotros no fomentamos los circos con animales, no pueden existir”.

Además dijo que la regulación de las corridas de toros es una tarea que se define con mayor claridad en cada ciudad, sin embargo, considera que “lo único que puede imponer una política nacional es un fallo de la Corte Constitucional”.