MinEducación suspendió giros hacia La Guajira tras intervención del Gobierno

La Ministra de Educación, Yaneth Giha, afirmó que tras la intervención del Gobierno en la administración de los recursos del departamento de La Guajira, esa entidad suspendió los giros del sistema general de participación que se le hacían a la entidad territorial para manejar la educación.

En diálogo con RCN Radio, Giha aseguró que la entidad asumirá las competencias de 4 secretarías de Educación, “en particular está sucediendo que hay inconsistencias en los informes financieros; hay gastos administrativos superiores a los autorizados, en Maicao no pero si en regiones como Uríbia” dijo.

Explicó que un equipo élite del Ministerio se encargará de la administración de los recursos “tenemos una persona delegada para que sea administrador encargado; esta persona va a contar con equipo de 20 funcionarios quienes van a liderar las personas que están en las secretarías y que van a vigilar” dijo Giha.

En este sentido señaló que en el departamento de La Guajira cerca de 15 mil niños no están matriculados, además dijo que en la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha encontrado que hay entidades que aún no han contratado “69 ya iniciaron, 15 están próximas a iniciar; 9 están demoradas y 2 no han contratado que son Riohacha y Guajira” explicó la ministra.

Por eso destacó la importancia de este programa para la niñez “sigue siendo uno de los temas prioritarios para garantizar la permanencia de los niños en los colegios, hay que trabajar para que esto se dé de la mejor manera posible”.

Dijo además que el Viceministro de Eduación, Pablo Jaramillo se desplazará hoy a la zona para revisar y adelantar las acciones de la intervención en la zona, mientras que Giha se trasladará a la zona el sábado para adelantar las acciones pertinentes, de ahí en adelante se hará un ejercicio de empalme “vamos a mirar el grado de riesgo, probablemente vamos a encontrar unas con más riesgos que otras, son pocos días los que tenemos y hay que mirar cómo hacemos en los temas de empalme” afirmó la Ministra de Educación.