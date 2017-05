MinHacienda confirmó reuniones con directivas de Odebrecht para cierre financiero de proyectos viales

Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas / Foto RCN Radio Armenia

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas confirmó que sostuvo varios encuentros con directivas de Odebrecht, con el fin de establecer los cierres financieros de proyectos 4G y la Ruta del Sol II, así como la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena.

Según Cárdenas Santamaría, “yo me he reunido prácticamente con todos los concesionarios que han recibido los proyectos de las 4G en este caso particular de Odebrecht a raíz del contrato de Navelena, de manera que esas reuniones, que no tengo la certeza de cuántas son, pero haré la investigación y creo que son una o dos veces, pero es lo mismo que se ha hecho con todos los concesionarios”.

La confirmación fue hecha por el alto funcionario luego de que se conocieron varios audios de declaraciones del ex presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, ante la Procuraduría, en el marco de las investigaciones del escándalo de corrupción que salpicó a esta multinacional.

El Ministro manifestó, además, que el papel de su despacho fue fundamental para darle celeridad a los cierres financieros de estos proyectos de infraestructura vial.

Apuntó que “toda construcción requiere un cierre financiero y el ministerio de Hacienda juega un papel importante ahí bien sea a través de la Financiera de Desarrollo Nacional o la posibilidad de otorgar aportes del Gobierno en dólares”.