Ministro de Salud, Alejandro Gaviria terminó tratamiento contra el cáncer

Primera imagen del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, luego de que le fuera detectado un linfoma cancerígeno benigno. // Foto: Colprensa - Cortesía Minsalud

Durante la inauguración del proyecto del centro de tratamiento contra el cáncer que se realizó al norte de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien padece de cáncer linfático, está en su última etapa de recuperación.

De hecho, Santos recordó que él tuvo que afrontar la enfermedad y manifestó que esta enfermedad no distingue entre raza, ocupación o religión. (Lea también: “Cosas que me gustaría hacer”, emotiva carta del ministro Alejandro Gaviria)

“El cáncer no perdona, no tiene jerarquías, atacó al presidente de la República hace unos años, atacó al ministro de Salud que hoy no está con nosotros porque ayer le hicieron, afortunadamente, su última quimioterapia“, reveló el presidente. (Lea también: Cosas que pasan, carta del ministro Alejandro Gaviria sobre su salud)

Sin embargo, fuentes cercanas al ministro aclararon que por lo pronto Gaviria no retomará su agenda pública si no que se dedicará a su recuperación, tras culminar sus seis sesiones de quimioterapia.

De acuerdo con información conocida, un scanner que se realizó al tercer ciclo dio cuenta que el tumor ya despareció, no obstante debe continuar en controles médicos periódicos.

En un año deberá practicarse un nuevo scanner pero solamente al quinto año de haber iniciado su tratamiento podría hablarse de una curación.

En la inauguración, Santos recordó que más de 300 mil colombianos tienen cáncer, por lo que le agradeció a Luis Carlos Sarmiento Angulo la construcción de este moderno centro que espera poder atender 15 mil pacientes cada año.